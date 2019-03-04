Рассказали, что Салах мог выступать в чемпионате Украины

Салах мог оказаться в "Шахтере". Фото: Ronaldo.com

Египетский нападающий Мохамед Салах мог выступать в донецком "Шахтере", но от его услуг отказался румынский специалист Мирча Луческу.

Об этом рассказал журналист и телеведущий Игорь Цыганик.

"В свое время очень молодого Салаха предлагали "Шахтеру". Тогда Луческу сказал: "Ну, какой может быть в Египте великий футболист?

Сейчас же селекционная служба "Шахтера" решила, что и в не совсем футбольных странах есть очень талантливые игроки, из которых можно сделать игроков ТОП-класса", - сказал Цыганик в программе "Профутбол".

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Салах перебрался в "Ливерпуль" из "Ромы" за 42 млн евро. В этом сезоне в его активе 17 голов в АПЛ.