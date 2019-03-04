Рассказали, что Салах мог выступать в чемпионате Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 0
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 1665
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1071
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1989
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1746
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3735
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2340
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1152
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2817
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
Фото
Все фото
12
8
6
4
16
Бразильская спортсменка рассказала, как секс-скандал сломал ее карьеру - фото
Бразильская спортсменка рассказала, как секс-скандал сломал ее карьеру - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
&quot;Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский&quot; - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
"Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский" - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
Видео
Все видео
"Ювентус" нанес "Наполи" первое домашнее поражение за год - видео
"Ювентус" нанес "Наполи" первое домашнее поражение за год - видео
"Ливерпуль" после ничьи с "Эвертоном" потерял лидерство в АПЛ
"Ливерпуль" после ничьи с "Эвертоном" потерял лидерство в АПЛ
Киевскому "Динамо" будет противостоять скандальный вратарь, который является самым дорогим в мире
Киевскому "Динамо" будет противостоять скандальный вратарь, который является самым дорогим в мире
Перед матчем с "Динамо" "Челси" в сложной игре переиграл аутсайдера "Фулхэм"
Перед матчем с "Динамо" "Челси" в сложной игре переиграл аутсайдера "Фулхэм"
Вице-президент "Карпат" обматерил конкурентов и подал в отставку
Вице-президент "Карпат" обматерил конкурентов и подал в отставку
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1746
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2340
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1422
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4410
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 1557
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
понедельник, 04 марта 2019 13:03

Рассказали, что Салах мог выступать в чемпионате Украины

  Комментировать
Рассказали, что Салах мог выступать в чемпионате Украины
Салах мог оказаться в "Шахтере". Фото: Ronaldo.com

Египетский нападающий Мохамед Салах мог выступать в донецком "Шахтере", но от его услуг отказался румынский специалист Мирча Луческу.

Об этом рассказал журналист и телеведущий Игорь Цыганик.

"В свое время очень молодого Салаха предлагали "Шахтеру". Тогда Луческу сказал: "Ну, какой может быть в Египте великий футболист?

Сейчас же селекционная служба "Шахтера" решила, что и в не совсем футбольных странах есть очень талантливые игроки, из которых можно сделать игроков ТОП-класса", - сказал Цыганик в программе "Профутбол".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпуль" после ничьи с "Эвертоном" потерял лидерство в АПЛ

Салах перебрался в "Ливерпуль" из "Ромы" за 42 млн евро. В этом сезоне в его активе 17 голов в АПЛ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, что Салах мог выступать в чемпионате Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

"Это была психологическая атака" - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев

Последний гетман закрывал казацкие винокурни

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 33781
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 14481
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 2 Просмотров: 13887
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 13367
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
 4 Просмотров: 9828
Спорт
ФИФА одобрила новые изменения в футбольные правила
ФИФА одобрила новые изменения в футбольные правила Просмотров: 279
"Ювентус" нанес "Наполи" первое домашнее поражение за год - видео
"Ювентус" нанес "Наполи" первое домашнее поражение за год - видео
 Просмотров: 117
"Стоит надеяться на нестабильность "Челси" - эксперт оценил шансы "Динамо" в Лиге Европы
"Стоит надеяться на нестабильность "Челси" - эксперт оценил шансы "Динамо" в Лиге Европы
 Просмотров: 198
Украинская легкоатлетка-красавица выиграла серебро Кубка Европы
Украинская легкоатлетка-красавица выиграла серебро Кубка Европы Просмотров: 279
Андрею Пятову официально вручили флаг ВМС
Андрею Пятову официально вручили флаг ВМС Просмотров: 468
Больше всего комментируют
8
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
7
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
5
Создали петицию с требованием помиловать Дронова
4
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Голосов: 392
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua