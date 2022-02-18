Расписание 15-го дня соревнований в Пекине-2022

В субботу, 19 февраля, ночью по Киеву начнется уже 15-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.
Будет разыграно десять комплектов наград. Украинцы не будут участвовать в соревнованиях в субботу.
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Расписание соревнований в субботу, 18 февраля:
3:30, 3:58 и 4:25 – Фристайл. Свободные дисциплины – хафпайп. Мужчины. Медали.
3:30 и 5:05 – Бобслей. Четверки. Заезды1 и 2. Мужчины.
5:00, 5:47, 6:14 и 6:37 – Горнолыжный спорт. Параллельный слалом. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Смешанная дисциплина. Медали.
8:00 – Лыжные гонки. Масстарт. 50 км свободным стилем. Мужчины. Медали.
8:05 – Кэрлинг. финал. Мужчины. Медали.
9:00 и 10:30 - Конькобежный спорт. Масстарт. Полуфиналы и финал. Мужчины. Медали.
9:45 и 11:00 - Конькобежный спорт. Масстарт. Полуфиналы и финал. Женщины. Медали.
13:00 – Фигурное катание. Произвольная программа. Парное катание. Медали.
14:00 и 15:30 – Бобслей. Двойки. Заезды 3 и 4. Женщины. Медали.
14:05 – Кёрлинг. Матч за третье место. Женщины. Медаль.
15:10 – Хоккей. Матч за третье место. Мужчины. Медаль.
Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.
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