"Расизм, еда и невоспитанность" - бывший легионер "Динамо" пожаловался на жизнь в Украине

Бетао становился дважды чемпионом Украины. Фото: dynamo.kiev.ua

Бывший бразильский легионер "Динамо" Бетао пожаловался на жизнь в Украине.

Об этом пишет "Футбол 24".

"Это было очень одиноко место, скажем так. Я тратил много времени на приготовление пищи. Я не знал рецептов. У меня были только руки, чтобы готовить. Готовил всякое. Мне нравится запеченная треска и говядина. Сейчас я готовлю меньше, этим занимается моя жена.

Расизм исходит из колыбели. На рынке я столкнулся с бабушкой и ее внучкой. Я говорил по-русски, извинился. Девочка посмотрела на меня с удивлением. Когда я пошел дальше, она сказала: "Черный парень говорит на русском". Я просто посмотрел, рассмеялся и ушел.

Киев - красивый город, но люди там не слишком вежливы. У нас в Бразилии люди с тележками в супермаркете пропускают друг друга, извиняются. В Украине не так - каждый пытается опередить друг друга, никто не уступит ", - сказал Бетао.

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Бразильский защитник защищал цвета "Динамо" с 2008 по 2013 годы, а также возвращался в 2015-м. Вместе с киевлянами Бетао дважды становился чемпионом Украины и однажды обладателем Кубка.