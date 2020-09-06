Рапорт судьи: бывший капитан сборной России избил меня до потери сознания

Роман Широков бьет арбитра Данченкова. Фото "Кубок Селебрити"

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков атаковал рефери в поле Данченкова во время турнира Московский Кубок Селебрити для ветеранов, после чего судья упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Позднее Данченков сообщил, что написал на Широкова заявление в полицию.

— Первые два удара кулаками точно попали мне в голову, в район скулы и брови левого глаза. После этого я упал на поле от дикой боли. В момент, когда я упал на газон, я потерял сознание на пару секунд, и последующий удар ногой в область правой кисти и лица я не помню (увидел это я уже потом, посредством опубликованного видеофрагмента).

На видеозаписи видно, что я упал от ударов Романа Широкова и от боли держал руки у лица, интуитивно закрывая его руками от ударов. В этот момент Широков целенаправленно нанёс сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами, по моей голове в район лица, но, поскольку я держал руки у лица, удар пришёлся по моей кисти правой руки и левому глазу.

Этим сильным ударом Роман разбил на моей правой руке часы, но если бы этот удар пришёлся прямо в лицо без помех, созданных моими руками, то последствия от него могли быть фатальными, тем более что он целенаправленно бил мне в лицо и попал в левый глаз ногой, обутой в бутсы.

При этом следует учесть, что сила удара ногой профессионального футболиста, каким является Роман Широков, очень большая и от профессионального удара футбольный мяч летит со скоростью примерно 150-200 км/ч, о чём ему хорошо известно.

Все удары отчётливо видны на видеосъёмке. Если бы не быстрая реакция игроков команды, которые оттащили Широкова в сторону от меня, а он при этом пытался нанести мне ещё удары ногой в голову, то, возможно, сегодня я уже был бы мёртв или как минимум с тяжелейшими травмами находился в реанимации".

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Роман Широков закончил футбольную карьеру в 2016 году. За сборную России он сыграл 56 матчей, в которых забил