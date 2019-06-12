Рамос пригласил на свадьбу вечного соперника из "Барселоны"

Этим летом Рамос просился уйти из "Реала", но его не отпустили

Серхио Рамос и его девушка Пилар Рубио сыграют свадьбу 15 июня.

Церемония бракосочетания состоится в Севильском кафедральном соборе. Об этом пишет "Трибуна"

33-летний футболист пригласил на мероприятие президента "Реала" Флорентино Переса, главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, одноклубников Лукаса Васкеса, Кейлора Наваса и Луку Модрича.

Также в числе приглашенных партнеры Рамоса по сборной Испании: Жорди Альба с супругой Ромарей Вентурой, Серджи Бускетс с женой Еленой Галерой и Жерар Пике с Шакирой.

Бывший главный тренер сборной Висенте Дель Боске тоже посетит церемонию, а нынешний тренер испанцев Луис Энрике пропустит ее из-за личных обстоятельств.

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Рамос и Рубио находятся в отношениях с 2012-го. Пара воспитывает 3-х сыновей: Серхио-младшего, Марко и Алехандро.