Рамос пригласил на свадьбу вечного соперника из "Барселоны"

Серхио Рамос и его девушка Пилар Рубио сыграют свадьбу 15 июня.
Церемония бракосочетания состоится в Севильском кафедральном соборе. Об этом пишет "Трибуна"
33-летний футболист пригласил на мероприятие президента "Реала" Флорентино Переса, главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, одноклубников Лукаса Васкеса, Кейлора Наваса и Луку Модрича.
Также в числе приглашенных партнеры Рамоса по сборной Испании: Жорди Альба с супругой Ромарей Вентурой, Серджи Бускетс с женой Еленой Галерой и Жерар Пике с Шакирой.
Бывший главный тренер сборной Висенте Дель Боске тоже посетит церемонию, а нынешний тренер испанцев Луис Энрике пропустит ее из-за личных обстоятельств.
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Рамос и Рубио находятся в отношениях с 2012-го. Пара воспитывает 3-х сыновей: Серхио-младшего, Марко и Алехандро.
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