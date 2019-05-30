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четверг, 30 мая 2019 19:17

Рамос определился относительно своего будущего в "Реале"

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Рамос определился относительно своего будущего в &quot;Реале&quot;
Серхио Рамос решил остаться в Мадриде несмотря на запроешння из Китая. Фото: REUTERS

Защитник "Реала" Серхио Рамос решил остаться в текущем клубе.

Капитан "сливочных" Серхио Рамос был нерешенный конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом, который тянулся с момента вылета "Реала" из лиги чемпионов от "Аякса", из-за чего хотел покинуть испанский гранд.

Вчера, 29 мая, капитан команды встретился с президентом клуба. На встрече Рамос и Перес уладили конфликт, а защитник теперь не размышляет об уходе из клуба, а также сказал, что хочет завершить карьеру в "Реале", сообщается в программе "Jugones" на телеканале "LaSexta".

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К слову, в текущем сезоне Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

https://football24.ua
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