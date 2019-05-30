Рамос определился относительно своего будущего в "Реале"

Защитник "Реала" Серхио Рамос решил остаться в текущем клубе.
Капитан "сливочных" Серхио Рамос был нерешенный конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом, который тянулся с момента вылета "Реала" из лиги чемпионов от "Аякса", из-за чего хотел покинуть испанский гранд.
Вчера, 29 мая, капитан команды встретился с президентом клуба. На встрече Рамос и Перес уладили конфликт, а защитник теперь не размышляет об уходе из клуба, а также сказал, что хочет завершить карьеру в "Реале", сообщается в программе "Jugones" на телеканале "LaSexta".
🚨🚨🚨EXCLUSIVA #JUGONES | @SergioRamos SE QUEDA. Quiere RETIRARSE EN EL REAL MADRID. pic.twitter.com/B0R1MzSHeb— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 30 травня 2019 р.
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К слову, в текущем сезоне Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
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