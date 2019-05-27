Рамос хочет разорвать контракт с "Реалом" ради сенсационного трансфера

Серхио Рамос хочет покинуть "Реал" ради хорошего контракта в Китае. Фото: Фото REUTERS

Защитник "Реала" Серхио Рамос становится все ближе к уходу из мадридского гранда.

Рамос получил предложение из чемпионата Китая, которую серьезно оценивает, сообщает "AS" со ссылкой на "LaSexta".

Отмечается, что Серхио уже попросил Флорентино Переса отпустить его бесплатно, но получил отказ. Однако 33-летний испанец не собирается отказываться от своих намерений.

Добавим, что у Рамоса плохие отношения с президентом "Реала" после вылета "сливочных" из Лиги чемпионов от "Аякса", когда между ними произошла ссора в раздевалке команды.

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Напомним, что Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, проведя 606 матчей и забив 84 гола. Он четыре раза выигрывал вместе с "бланкос" чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Контракт капитана рассчитан до лета 2021-го.