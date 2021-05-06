Ракицкого могут выгнать из "Зенита"

Бывший защитник сборной Украины 31-летний Ярослав Ракицкий рискует покинуть "Зенит" летом.

Российский клуб заинтересован в услугах бразильского защитника Маркао с "Галатасарая". Стороны уже вступили в диалог и провели первые консультации, сообщает Eurostavka.

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Сумма трансфера может составить €15 млн. Контракт бразильского защитника с турецким клубом действует до лета 2022 года.

От трансфера Маркао в "Зенит" будет напрямую зависеть судьба Ракицкого в команде Сергея Семака.

В нынешнем сезоне Маркао сыграл в 39 матчах за "Галатасарай", где отметился одним голом и одной результативной передачей, а также заработал десять желтых и одну красную карточки. Интерес к бразильцу также приписывали киевскому "Динамо".

Ракицкий защищает цвета "Зенита" с января 2019 после перехода из донецкого "Шахтера" за €10 млн. В текущем сезоне Ярослав провел за российскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

После переезда в Россию бывший защитник "Шахтера" перестал получать вызовы в сборную Украины. Позже сам объявил о завершении карьеры в национальной команде.