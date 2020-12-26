Милевский спекулирует на имени "Динамо"

Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины 35-летний Артем Милевский подписал контракт на полтора сезона с новичком УПЛ "Минаем".

Милевский ассоциируется исключительно с киевским "Динамо". В сезонах 2008/11 он был настоящей звездой команды и главным форвардом. После этого его карьера пошла вниз. Артем не смог себя проявить в чемпионате Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии. Милевского приглашали не за футбольные таланты, а только благодаря тому, что он был звездой "Динамо". Ничего хорошего из этого не получалось. Ни команду Милевский не тянул на гору и надолго не задерживался. Его приглашение -это скорее пиар-акция, чем футбольные дела.

Единственное исключение, это чемпионат Беларуси. Милевский стал чемпионом страны и обладателем Кубка в составе "Динамо" Брест. Владелец команды Александр Зайцев не жалел деньги на сильнейших белорусских игроков. По составу Брест и БАТЭ преобладали все остальные команды. Благодаря этому "Динамо" было на вершине. При том, что уровень местного чемпионата никогда не был высок. Это доказывают белорусские команды в еврокубках и национальная сборная. Когда в стране начался политический кризис владелец "Динамо" Брест Зайцев уменьшил финансирование клуба. Конечно, Милевскому нужно было искать новую команду.

С его уровнем футбола и почти в 36 лет очень сложно трудоустроиться. Милевского сватали на Кипр, различные команды в Украине, но никто не захотел подписывать опытного нападающего. В футбольном плане это не даст никаких дивидендов. Например, подписание никак улучшило игру "Колоса". При том, что игрок имеет хорошие личные условия. Поэтому удалось подписать контакт только с командой из-под Ужгорода. Других желающий просто не было.

Милевского приглашали не за футбольные таланты, а только благодаря тому, что он был звездой "Динамо". Ничего хорошего из этого не получалось

Бесспорно, что приход Милевского даст медийные дивиденды закарпатской команде. Это стало главной новостью спортивных медиа в течение нескольких дней. Но в плане футбола ничего хорошего из этого не получится. "Минай" борется за выживание. Команда может приобретать очки только играя от обороны отдаваясь на поле на все 100%. Милевский в Брест был освобожден от черновой работы, потому что физически его потом не хватало на атаку. В "Минае" хватает опытный игроков - Олег Голодюк, Антон Шиндер, Артур Карноза. Вопросов с опытом нет, есть проблемы с физической готовностью. Здесь Милевский также не помощник.

В 2018 году "Динамо" Брест возглавил 30-летний Алексей Шпилевский, который имел опыт работы в Академии "Штутгарда" и "Лейцпига", то у Милевского сразу возникли проблемы. Экс-форварду сборной Украины нужно было ехать в венгерскую "Кишварду" на короткий срок. Сегодняшний наставник "Миная" Василий Кобин младше Милевского на 4 месяца. Сможет ли он выдержать давление и авторитет опытного игрока и не развалит этот переход команду с середины? Риски этого достаточно велики. Фактор Милевского скорее минус для "Мина" в плане борьбы за выживание.

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Артем Милевский 9 сезонов выступал за киевское "Динамо". За это время выиграл 3 чемпионата и 4 Кубка Украины. Играл за турецкий "Газеинтепспор", хорватский "Хайдук", румынский "Конкордия", российский "Тосно", венгерский "Кишварде" и "Динамо" Брест. В составе сборной Украины принимал участие в Кубке мира-2006 и Евро-2021. За национальную команду в целом провел 50 матчей в которых забил 8 мячей.