"Динамо" попытается подписать бразильского защитника

"Динамо" проявляет интерес к Маркао уже полгода. Фото: ajansspor.com

Киевское "Динамо" в январе попытается подписать защитника "Галатасарая" 24-летнего Маркао.

В услугах бразильца лично очень заинтересован главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, сообщает Bursa Hakimiyet

Руководство "Галатасарая" знает об интересе "Динамо" в Маркао, но не готово отпустить его дешевле, чем 15 млн евро.

В июле сообщалось о том, что "Динамо" было готово заплатить за Маркао 8 млн евро, но за месяц президент киевского клуба Игорь Суркис опроверг интерес "бело-синих" к этому футболисту.

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Следующий свой матч "Динамо" проведет 8 мая в рамках Лиги чемпионов против "Ференцвароша". Начало игры - 22. 00.