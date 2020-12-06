Легионеру "Динамо" стало плохо на тренировке из-за осложнений коронавируса

Микаэль Дуелунд играет за "Динамо" с лета 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Датский легионер "Динамо" 23-летний Микаэль Дуелунд чуть не потерял сознание на тренировке команды из-за осложнений коронавируса.

Инфекция дала осложнения на печень, из-за чего в Дуелунда возникла опасность возникновения тромбов. Футболист не сможет больше сыграть в этом сезоне.

"Во время одной из первых тренировок после негативного теста на Covid-19 у меня сильно закружилась голова. Мне стало совсем плохо и я чуть не упал в обморок. Со мной раньше такого никогда не случалось и это меня очень напугало.

Я не мог управлять своим телом так, как всегда привык, и это пугало. Во мне было что-то такое, отчего мое тело вообще не работало. Это действительно странно, когда вдруг становится невозможно подняться на несколько ступенек, без передышки ", - заявил Дуелунд в комментарии sport.tv2.dk

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Микаэль Дуелунд перешел в "Динамо" летом 2018 с датского "Митьюлланна" за 4 млн евро. В нынешнем сезоне датчанин выходил на поле лишь в 2 матчах.