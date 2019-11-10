"Ракицкий знал, на что шел" – игрок сборной

Собольв сборной подменяет Миколенко

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит" и недавнее его заявление о завершении карьеры в национальной команде.

Об этом сообщает "Трибуна".

"Я не знаю, что произошло между Яриком и Андреем Николаевичем. Но состав команды определяет главный тренер. Что же касается слов Ракицкого. Я читал его пост. Каждый имеет право на свою позицию. Я играл с Яриком и в "Шахтере", и в сборной. Могу сказать о нем только хорошее. Очень сильный футболист, который из года в год доказывает свой уровень. И он действительно выкладывался в матчах и на тренировках на 200 процентов, как он сам сказал. Это не преувеличение.

Я не знаю, чем именно он руководствовался, переходя в "Зенит". Российский клуб выступает в Лиге чемпионов, но и "Шахтер" там играет. И весьма неплохо. Аргументы, что ему надо было кормить семью, звучат неубедительно. В Украине Ярик тоже хорошо зарабатывал бы. Полагаю, ему просто захотелось сменить обстановку. Он же всю футбольную жизнь провел в "Шахтере", начиная с ДЮСШ. И последствия перехода ему были очевидны. Он же сразу сказал: "Знаю, на что иду". Реакция Украины читалась заранее. Так что здесь некого винить. Как получилось, так получилось", — сказал Соболь.

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Эдуард Соболь выступает в Бельгии за "Брюгге". В нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей, но голов не забивал.