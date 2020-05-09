Ракицкий поздравил подписчиков красным флагом

ракицкий второй год играет в России. Фото sovsport

Украинский защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий поздравил своих подписчиков в инстаграме с Днём Победы. На фото, опубликованном в посте несложно разглядеть флаг СССР.

"9 Мая! С Днём Победы! 75 лет Великой Победы! На видео — мой победный гол (2018) в финале Кубка в такой праздник — 9 Мая. Посвятил его прабабушке, Тамаре Ильиничне, — ветерану войны, она помогала раненым на фронте, была медсестрой, прабабушка одержала Победу в 1945-м.

В 2018-м Тамара Ильинична последний раз встречала 9 Мая. Через год прабабушка ушла, ей было 93 года. Это особенный гол в её честь!

Спасибо вам за победу — каждому сердцу, каждой душе!"

Ракицкий много раз выступал с пророссийскими заявлениями. Тренер сборной Украины Андрей Шевченко перестал вызывать его в команду после перехода в российский клуб.

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15 мая 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики". В одном и его пунктов значится запрет на публичное использование советской символики.