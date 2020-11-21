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суббота, 21 ноября 2020 18:38

Ракицкий получил второе удаление в составе "Зенита"

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Ракицкий получил второе удаление в составе &quot;Зенита&quot;
Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Фото: ФК "Зенит".

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий получил второе удаление в чемпионате России.

Игрок "Зенита" был удален в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает sport.uа

Украинец получил второе предупреждение в компенсированное время встречи против "Ахмата" и был вынужден досрочно покинуть поле.

Для Ярослава это второе удаление в текущем сезоне. В матче второго круга против "Ростова" Ракицкий покинул поле на 78-й минуте.

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Ярослав Ракицкий перебрался в "Зенит" в начале 2019 года. После чего перестал получать вызвать в сборную Украины.

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