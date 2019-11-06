Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Ярослав Ракицкий перестал вызываться в сборную после перехода в "Зенит". Фото: УАФ

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прекратил выступления за сборную Украины, сообщает "Футбол 24".

"Поздравляю сборную Украины с выходом на Евро-2020, желаю успехов. Ребята, вы молодцы, игра классная! 10 лет назад дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я иду со сборной Украины. Я ждал вызов в команду в течение всего 2019-го. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо, всем кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда дрался на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!" - написал Ракицкий в Instagram.

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Ярослав Ракицкий выступал за "Шахтер" в 2009-2019-х, пока не перешел в российский "Зенит". С тех пор защитника не вызывают в сборную Украины, за которую сыграл 54 матча и отметился 4 забитыми голами.