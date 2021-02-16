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вторник, 16 февраля 2021 13:12

Ракицкий не уважает тех, кто говорит плохо о Луческу

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Ракицкий не уважает тех, кто говорит плохо о Луческу
Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 миллионов евро

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, ранее выступавший за донецкий "Шахтёр", прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо", принципиального соперника "горняков" в чемпионате Украины.

"Немного удивился, конечно. Но Мистер — большой человек в спорте, за год соскучился по работе. Он всегда говорил, и жена его подтверждала, что, когда Мистер в отпуске, он потихоньку умирает, а когда работает — оживает. Он принял решение, я не хочу его осуждать. Для меня он великий человек и великий тренер. Многое сделал для меня. Если кто-то в "Шахтёре" о нём плохо говорит, значит, они его просто не уважают. А ведь он половину донецкой команды сделал настоящими личностями", — говорит Ракицкий.

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Луческу тренировал Ракицкого в "Шахтере" с 2009-го по 2016 год.

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16
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