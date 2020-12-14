Радивилов выиграл золото и бронзу на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Игорь Радивилов одержал две медали. Фото: НОК Украины.

Украинец Игорь Радивилов выиграл 2 медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине.

Радивилов стал чемпионом Европы в опорном прыжке. Украинец занял 1-е место с результатом 14,733 балла. 2-я позиция у Егора Шарамкова из Беларуси - 14,7 тыс., 3-я - у представителя Израиля Артема Долгопята - 14,483, сообщает Sportarena.com

В упражнениях на кольцах Игорь стал 3-м с результатом 14,766 балла. Золото континентального первенства у турка Ибрагима Чолака - 15 тыс., серебро завоевал австриец Винценц Хок - 14,8 тыс.

В упражнениях на брусьях серебряным призером стал еще один украинец - Петр Пахнюк - 14,766 балла. Победителем континентального первенства стал Ферхат Арикан из Турции -15,1 тыс. Бронза у литовца Роберта Творогала - 14,5 тыс.

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Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в турецком Мерсине с 9 по 13 декабря