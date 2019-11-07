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четверг, 07 ноября 2019 00:31

Пятов исправил ошибку Каштру

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Пятов исправил ошибку Каштру
"Динамо" и "Шахтер" не выявили победителя в двух матчах

Донецкий "Шахтер" спас матч в Загребе против местного "Динамо" в Лиге чемпионов. Тете с пенальти сравнял счет на последней добавленной арбитром минуте - 3:3.

Сначала Патрик открыл счет на 13 минуте. Динамовцы отыгрались на 25-ой. С 75 минуты "Шахтер" получил численное большинство, после удаления у хорватов. Однако матч едва не испортил тренер горняков Каштру. Он отказался менять уставшего Марлоса и бразилец, который едва передвигал ноги полем, быстро получил два предупреждения и уравнял составы.

В игре десять на десять увереннее выглядели динамовцы. В течение трех минут с 85 по 88 они забили два мяча и повели в счете - 3:1.

Однако игру спасли Мораес и Пятов. Натурализованный бразилец сократил отставание в счете на 93 минуте, а голкипер дончан исправил свою ошибку двунедельной давности, когда привез пенальти. На этот раз арбитр Брих назначил одиннадцатиметровый удар за удар локтем в Андрея Пятова, который прибежал спасать игру в штрафную соперника. Тете хладнокровно реализовал пенальти - 3:3.

В обоих соперников теперь по 5 зачетных баллов, но "Шахтер" имеет преимущество в личных встречах.

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В другом матче группы "Аталанта" дома сыграла вничью - 1:1 с "Манчестер Сити".

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