Пять футболистов покинули сборную Украины перед стартом Евро

Сборная Украины избавилась от футболистов, которые не попали в заявку на Евро-2020/21.

Сначала национальную команду покинули динамовцы Александр Сирота, Богдан Леднев и полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко, сообщил пресс-аташе "сине-желтых" Александр Гливинский в эфире Youtube-канала УАФ.

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Голкипер "Реала" Андрей Лунин и защитник "Андерлахта" Богдан Михайличенко покинут главную команду страны на день позже.

Все упомянутые игроки не попали в финальную заявку сборной на Евро. Всего на турнир Андрей Шевченко взял 26 футболистов.

Евро-2020/21 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C "сине-желтые" сыграют с Австрией и Северной Македонией.

В своем последнем спарринге сборная Украины победила Кипр -4: 0.