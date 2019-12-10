Путин оговорился о подкупе президента ФИФА

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
Просмотров: 882
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1755
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 693
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 540
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4401
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9666
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20043
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6867
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Фото
Все фото
12
15
11
11
17
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Видео
Все видео
Пятова показали в мультсериале "The Champions" не в лучшем свете
Пятова показали в мультсериале "The Champions" не в лучшем свете
Михайлюк помог "Детройту" победить "Нью-Орлеан" в НБА
Михайлюк помог "Детройту" победить "Нью-Орлеан" в НБА
Ярмоленко пропустил игру против "Арсенала" из-за травмы спины
Ярмоленко пропустил игру против "Арсенала" из-за травмы спины
Суарес забил фантастический гол за "Барселону"
Суарес забил фантастический гол за "Барселону"
Милевский обматерил игроков "Динамо" за поражение от "Зари"
Милевский обматерил игроков "Динамо" за поражение от "Зари"
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1197
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9666
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2565
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2682
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6867
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 594
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 17:28

Путин оговорился о подкупе президента ФИФА

  Комментировать
Путин оговорился о подкупе президента ФИФА
У властей США есть доказательства, что Россия путем подкупа получила Кубок мира по футболу.

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР, в котором говорится о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки Кубка мира 2018 года.

"В июле 2011 года Стол представил отчет, в котором кратко изложена вероятная разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным.

Согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право на проведение Кубка мира-2018. В 2012 году Стол ознакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владели информацией о возможных попытках России подкупить руководителей ФИФА ", - предоставляет часть отчета ФБР" Sky Sports ".

В 2011 году президентом ФИФА был Зепп Блаттер, который ушел в отставку в 2015 году, пишет "Футбол 24"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россию на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира


Кубок мира-2018 проходил в России. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию 4: 2.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин оговорился о подкупе президента ФИФА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Историку дали 10 лет за запрещенную литературу

Журнал с обнаженной актрисой на обложке раскупили за день

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 21469
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 20709
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 18918
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 9666
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9414
Спорт
Пятова показали в мультсериале "The Champions" не в лучшем свете
Пятова показали в мультсериале "The Champions" не в лучшем свете
 Просмотров: 405
Клопп уничтожил переводчика на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов
Клопп уничтожил переводчика на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов Просмотров: 414
"Бавария" согласовала трансфер бразильца "Шахтера" за космическую сумму
"Бавария" согласовала трансфер бразильца "Шахтера" за космическую сумму Просмотров: 1197
Польский клуб красиво попрощался с 92-летней фанаткой
Польский клуб красиво попрощался с 92-летней фанаткой Просмотров: 423
Лидер Первой лиги уволил именитого тренера
Лидер Первой лиги уволил именитого тренера Просмотров: 423
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
5
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
3
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
Голосов: 850
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua