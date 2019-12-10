Путин оговорился о подкупе президента ФИФА

У властей США есть доказательства, что Россия путем подкупа получила Кубок мира по футболу.

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР, в котором говорится о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки Кубка мира 2018 года.

"В июле 2011 года Стол представил отчет, в котором кратко изложена вероятная разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным.

Согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право на проведение Кубка мира-2018. В 2012 году Стол ознакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владели информацией о возможных попытках России подкупить руководителей ФИФА ", - предоставляет часть отчета ФБР" Sky Sports ".

В 2011 году президентом ФИФА был Зепп Блаттер, который ушел в отставку в 2015 году, пишет "Футбол 24"

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Кубок мира-2018 проходил в России. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию 4: 2.