"Путин – это копия Гитлера, скотина, урод и вампир в одном флаконе" - Вернидуб присоединился к артбригаде ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1242
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12960
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12898
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3384
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17433
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105403
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7479
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4275
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6453
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 837
Фото
Все фото
6
5
8
7
6
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
&quot;Stop war&quot; - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
"Stop war" - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
&quot;Мамкин историк&quot; - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
"Мамкин историк" - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Видео
Все видео
Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами
Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами
Капитанская повязка и безумная поддержка. Фанаты "Бенфики" довели Яремчука до слёз
Капитанская повязка и безумная поддержка. Фанаты "Бенфики" довели Яремчука до слёз
"Это наша земля. Мы здесь дома и не мы к вам пришли" - Усик
"Это наша земля. Мы здесь дома и не мы к вам пришли" - Усик
Странное решение рефери. Боксер Постол потерпел второе поражение подряд
Странное решение рефери. Боксер Постол потерпел второе поражение подряд
Владельцы "Динамо" братья Суркисы покинули Киев
Владельцы "Динамо" братья Суркисы покинули Киев
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16344
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10044
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6210
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 999
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 3033
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 90
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
вторник, 01 марта 2022 13:16

"Путин – это копия Гитлера, скотина, урод и вампир в одном флаконе" - Вернидуб присоединился к артбригаде ВСУ

  Комментировать
&quot;Путин – это копия Гитлера, скотина, урод и вампир в одном флаконе&quot; - Вернидуб присоединился к артбригаде ВСУ
Юрий Вернидуб (в середине) стал частью ВСУ.

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Вернидуб будет служить в артбригаде, а не в территориальной обороне Запорожья.

"Я вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Пока нас формируют в артбригаду. Когда поедем – не знаю. Может, уже сегодня или завтра. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину.

Мы как раз находились в Португалии, где должны были сыграть с "Брагой" в Лиге Европы. В 4:30 утра мне позвонил сын и сказал, что Россия начала широкомасштабное наступление на Украину. Я был в полном шоке. После матча подошел к генеральному директору Важе Тархнишвили и сказал ему, что по прилету в Молдову поеду в Украину в свою семью. Мои же родные были в Запорожье.

Приехал домой, переночевал, а на следующий день пошел в военкомат. Принял такое решение... Я же понимаю, что Бог всех туда отправит. Это мой выбор, иначе быть не может.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полная футбольная изоляция. УЕФА и ФИФА исключили сборную России и российские клубы из всех соревнований

Как отреагировали в "Шерифе"? В клубе пока этого не знают. Сегодня сообщу. Я им говорил еще тогда, что у нас не выпускают из страны мужчин, потому что объявили всеобщую мобилизацию. Рано или поздно руководство Шерифа все равно узнает, что я пошел защищать Родину. Сегодня планирую поговорить с генеральным директором Тархнишвили по поводу сложившейся ситуации. Думаю, Важа Эдуардович меня поймет, ведь он прошел то же, что происходит в Украине. Он грузин, в 2008 году Россия начала войну против его страны. Потому он, как никто другой, меня понимает.

Руководство "Шерифа" предложило, чтобы я перевез в Молдову свою семью. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожье.

Кто победит в войне? Только мы, а кто еще? Вы видите, как дерутся украинцы! Думаю, Путин сожалеет о том, что он натворил. Ведь то, как объединилась украинская нация – дорогого стоит. Вижу, сколько нас здесь в Запорожье, которые готовы воевать – весь город! Таких людей очень много. Все у нас будет хорошо. Украина – превыше всего! Победа будет за нами!

Мне 56 лет, кого мне бояться? Напротив, я прожил жизнь. У меня есть страх за детей, внуков, жену, всех родственников.

Путин никогда не станет императором по всему миру. Он – копия Гитлера. Я когда-то их сравнивал. Российские пропагандистские СМИ – это геббельсовщина. Путин и его все ручные журналисты – здесь Геббельс вообще переворачивается в гробу! Даже он не мог себе позволить того, что показывает российское телевидение.

У меня просто нет слов. Путин – это скотина, урод и вампир в одном флаконе. Правильно говорят: Путин, пошел ты на х*р! - цитирует Вернидуба Footboom.

Вернидуб возглавил "Шериф" в конце 2021 года. Его соглашение с клубом действительно до лета 2024 года. В Украине тренер работал с "Зарей".

Тренер не раз говорил журналистам, что готов с оружием в руках защищать Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Путин – это копия Гитлера, скотина, урод и вампир в одном флаконе" - Вернидуб присоединился к артбригаде ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 7 Просмотров: 71445
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 59710
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 42970
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
7
 Просмотров: 39090
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ Просмотров: 34298
Спорт
Цена войны. В России забрали Чемпионат мира по волейболу
Цена войны. В России забрали Чемпионат мира по волейболу Просмотров: 36
Россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований по фигурному катанию
Россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований по фигурному катанию Просмотров: 180
Оккупанты без баскетбола. Евролига выгнала три российских клуба
Оккупанты без баскетбола. Евролига выгнала три российских клуба Просмотров: 369
"Краковия" поддержала Украину. Коноплянка провалил дебют за новый клуб
"Краковия" поддержала Украину. Коноплянка провалил дебют за новый клуб Просмотров: 603
Форвард "Шахтера" убежал из Украины, но перечислил украинской армии 1.6 млн
Форвард "Шахтера" убежал из Украины, но перечислил украинской армии 1.6 млн Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
10
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
7
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
2
Данилко посоветовал Путину застрелиться
Голосов: 604
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть