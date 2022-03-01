"Путин – это копия Гитлера, скотина, урод и вампир в одном флаконе" - Вернидуб присоединился к артбригаде ВСУ

Юрий Вернидуб (в середине) стал частью ВСУ.

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Вернидуб будет служить в артбригаде, а не в территориальной обороне Запорожья.

"Я вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Пока нас формируют в артбригаду. Когда поедем – не знаю. Может, уже сегодня или завтра. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину.

Мы как раз находились в Португалии, где должны были сыграть с "Брагой" в Лиге Европы. В 4:30 утра мне позвонил сын и сказал, что Россия начала широкомасштабное наступление на Украину. Я был в полном шоке. После матча подошел к генеральному директору Важе Тархнишвили и сказал ему, что по прилету в Молдову поеду в Украину в свою семью. Мои же родные были в Запорожье.

Приехал домой, переночевал, а на следующий день пошел в военкомат. Принял такое решение... Я же понимаю, что Бог всех туда отправит. Это мой выбор, иначе быть не может.

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Как отреагировали в "Шерифе"? В клубе пока этого не знают. Сегодня сообщу. Я им говорил еще тогда, что у нас не выпускают из страны мужчин, потому что объявили всеобщую мобилизацию. Рано или поздно руководство Шерифа все равно узнает, что я пошел защищать Родину. Сегодня планирую поговорить с генеральным директором Тархнишвили по поводу сложившейся ситуации. Думаю, Важа Эдуардович меня поймет, ведь он прошел то же, что происходит в Украине. Он грузин, в 2008 году Россия начала войну против его страны. Потому он, как никто другой, меня понимает.

Руководство "Шерифа" предложило, чтобы я перевез в Молдову свою семью. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожье.

Кто победит в войне? Только мы, а кто еще? Вы видите, как дерутся украинцы! Думаю, Путин сожалеет о том, что он натворил. Ведь то, как объединилась украинская нация – дорогого стоит. Вижу, сколько нас здесь в Запорожье, которые готовы воевать – весь город! Таких людей очень много. Все у нас будет хорошо. Украина – превыше всего! Победа будет за нами!

Мне 56 лет, кого мне бояться? Напротив, я прожил жизнь. У меня есть страх за детей, внуков, жену, всех родственников.

Путин никогда не станет императором по всему миру. Он – копия Гитлера. Я когда-то их сравнивал. Российские пропагандистские СМИ – это геббельсовщина. Путин и его все ручные журналисты – здесь Геббельс вообще переворачивается в гробу! Даже он не мог себе позволить того, что показывает российское телевидение.

У меня просто нет слов. Путин – это скотина, урод и вампир в одном флаконе. Правильно говорят: Путин, пошел ты на х*р! - цитирует Вернидуба Footboom.

Вернидуб возглавил "Шериф" в конце 2021 года. Его соглашение с клубом действительно до лета 2024 года. В Украине тренер работал с "Зарей". Тренер не раз говорил журналистам, что готов с оружием в руках защищать Украину.