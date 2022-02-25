Сказка Вернидуба закончилась. "Шериф" вылетел из еврокубков

Юрий Вернидуб. Фото: ФК "Шериф"

"Шериф" завершил свои выступления в еврокубках в сезоне-2021/22.

В раунде плейоф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы команда украинского наставника Юрия Вернидуба проиграла "Браге".

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Дома клуб из Молдовы выиграл со счётом 2:0. На выезде уступил с аналогичной разницей.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, во время которой "Шериф" не реализовал три своих удара.

"Шериф" свой путь в еврокубках этого сезона начал еще в июле прошлого года в квалификации Лиги чемпионов. Команда вышла в групповой раунд, где опередила "Шахтер" и получила право сыграть в Лиге Европы.

"Брага" стала последним участником 1/8 финала Лиги Европы. Теперь борьбу за трофей продолжат 16 коллективов.