"Путин - безумный убийца": Гашек призвал выгнать всех российских хоккеистов из НХЛ

Доминик Гашек. Фото: Getty Images

Легендарный хоккеист Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу расторгнуть контракты с российскими игроками.

С соответствующим заявлением чешский эк-вратарь обратился к общественности через свой Twitter.

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"НХЛ должна немедленно приостановить контракты со всеми российскими игроками. Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, её ценности и действия. Это факт. Если НХЛ этого не сделает, она также будет нести ответственность за погибших в Украине.

Сборные России, все российские клубы и все российские спортсмены должны быть исключены из всех соревнований. Мне очень жаль некоторых российских спортсменов, осуждающих безумного преступника Путина и его агрессию в Украине. Однако сейчас я считаю это нужным", - написал Гашек.

По словам Доминика, каждый сознательный человек в Европе хорошо знает, что президент РФ Владимир Путин - безумный убийца, а Россия ведет наступательную войну против свободной страны и народа Украины.

57-летний Гашек - настоящая легенда НХЛ. В лиге он отыграл более 800 матчей. Является двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также олимпийским чемпионом. На родине Доминика считают настоящим героем и одним из лучших хоккеистов Чехии. Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.