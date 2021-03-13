Пусть начинают трястись – Ярославский назвал сроки своего возвращения в футбол

Ярославский будет оставаться без футбола еще 2 года.Фото: Zn.ua

Экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский поделился мнением о руководстве клубом Сергеем Курченко.

"Курченко только подсветил мой успех. Когда он занялся клубом все поняли, что "Металлисту" приказано долго жить. Вот он хлопнул в ладоши – и "Металлист" исчез. Открою вам секрет, что я не собирался продавать "Металлист". Когда возникли сложности с властью, я был вынужден продать клуб. Сообщает footballua.tv

Они боялись, что если я возьму другой проект, от этого "Металлиста" останутся рожки да ножки. Его условием было, чтобы я 10 лет не мог заниматься футболом в Украине. Этот срок заканчивается в 2023 году. Так что пускай начинают трястись", – сказал Ярославский.

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Всего за 7,5 лет президентства в харьковском клубе Ярославский вложил в футбол 270 миллионов долларов. Ранее он рассказывал, как в 2013 году бывшее руководство страны заставляло его продать клуб Курченко.