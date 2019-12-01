"Пусть Де Брейне жалуется политикам своей страны" – Платини

Мишель Платини является автором рекорда чемпионатов Европы – 9 мячей

Бывший президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне о жеребьевке Евро-2020. Об этом пишет "Трибуна".

Ранее игрок назвал тот факт, что в группе бельгийцев были заранее известны 3 команды из 4 "позором", а также предположил, что "футбол все больше становится бизнесом".

"Я участвовал в создании концепции Евро-2020 (турнир проводится в 12 странах – прим.).

Среди прочего я выбирал игровые города, но не имею отношения к итоговому распределению. Если бы бельгийцы хотели играть дома, им просто нужно было вовремя построить свой новый стадион.

Говорят, что в Брюсселе планировалось провести 4 игры, в том числе матч 1/8 финала. Но поскольку их стадион не был построен, игры перенесли в Лондон. Пусть де Брейне жалуется политикам своей страны", – сказал Платини.

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Сборная Бельгии попала в одну группу с Россией, Данией и Финляндией. Игры пройдут на полях Санкт-Петербурга и Копенгагена.