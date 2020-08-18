ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов

Фото твиттер РБ Лейпциг

Чемпион Франции ПСЖ впервые в истории клуба вышел в финал Лиги чемпионов. В полуфинале парижане разгромили немецкий СБ "Лейпциг" - 3:0. Голы забивали Маркиньос и Ди Мария в первой половине игры и Бернат во втором тайме.

Игра прошла при полном преимуществе французского клуба. Буквально с первых минут Неймар и компания стали создавать голевые моменты. Удары в штангу чередовались с выходами один на один.

Голы стали вопросом времени. Маркиньос на 13 минуте в высоком прыжке открыл счет. Ди Мария после грубой ошибки голкипера немцев удвоил его.

Буквально с первых минут Неймар и компания стали создавать голевые моменты

Во втором тайме Бернат воспользовался ошибкой защитника, неожиданно упал и ударом головой установил окончательный счет - 3:0.

Не сказать, что немцы только отбивались. Они быстро подходили середину поля и пытались играть в одно касание. Но общего класса команды не хватало чтобы опередить защитников ПСЖ.

Предыдущий соперник ПСЖ - "Аталанта" по сравнению с игрой "Лейпцига" выглядела солиднее. Тогда только чудо помогло подопечным Тухеля спастись. Сейчас вопрос о победителе не стоял вообще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ман Сити" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов

В финале ПСЖ встретится с победителем пары "Бавария" - "Лион".