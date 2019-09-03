ПСЖ подписал звездного форварда

Икарди будет выступать в ПСЖ на правах аренды с возможностью полноценного трансфера

Французский ПСЖ оформил аренду на нападающего Мауро Икарди из миланского "Интера".

Аргентинец сезон 2019/20 проведет в ПСЖ на правах аренды за 5 млн евро. Французский гранд может выкупить права на опального нападающего в конце сезона. Это будет стоить команде Томаса Тухеля 65 млн евро. В новой команде Икарди будет выступать под 18 номером.

Икарди на профессиональном уровне дебютировал за "Сампдорию", а последние 6 лет провел в миланском "Интере". Зимой он поссорился с боссами клуба из-за условий нового контракта, а новый тренер "нерадзурри" Антонио Конте не видел нападающего в своих тактических построениях.

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В прошлом сезоне 26-летний аргентинец Икарди сыграл в 37 матчах за "Интер", отметившись 17 голами и 5 ассистами.