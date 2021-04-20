ПСЖ отказался от Суперлиги

Нассер Аль-Хеллаифи владеет ПСЖ почти 10 лет. Фото: Gettyimages.com

Чемпион Франции и участник 1/2 Лиги чемпионов ПСЖ не будет выступать в Суперлиге.

Руководителей парижского клуба все устраивает в Лиге чемпионов и они не планируют менять международный турнир.

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"Будем и дальше продолжать работать с УЕФА. ПСЖ считает, что футбол должен быть доступен для всех. Мы продолжим эту политику", - цитирует владельца клуба Нассера Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо.

По сообщения СМИ, Аль-Хелаифи не хочет портить отношения с УЕФА и ФИФА, потому что катарец входит в организационный комитет Кубка мира-2022 который пройдет в Катаре.

12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус". УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут принимать участие в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех других турнирах под их эгидой.



