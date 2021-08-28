ПСЖ не хочет продавать Мбаппе "Реалу" за € 170 млн

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
2 Просмотров: 1557
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 540
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
2 Просмотров: 279
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 522
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
1 Просмотров: 1188
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 882
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 576
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 999
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1872
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Фото
Все фото
8
5
26
5
5
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Видео
Все видео
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"
"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче
"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Олег Блохин забил 200 мяч
Олег Блохин забил 200 мяч
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 612
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1413
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1134
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1629
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 252
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
суббота, 28 августа 2021 08:50

ПСЖ не хочет продавать Мбаппе "Реалу" за € 170 млн

  Комментировать
ПСЖ не хочет продавать Мбаппе &quot;Реалу&quot; за € 170 млн
До окончания трансферного окна осталось трое суток. Фото: Reuters

"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по трансферу форварда парижан Килиана Мбаппе. Как сообщает Le Parisien, мадридский клуб предложил парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что "Реал" сделает третье предложение.

Ранее "Реал" уже предлагал парижскому клубу € 160 млн, но "ПСЖ" отверг предложение. Более того, спортивный директор парижан Леонардо жёстко раскритиковал испанский клуб. Тогда функционер подчеркнул, что предложение "Реала" даже близко не соответствует реальной стоимости нападающего.

Также Леонардо дал понять, что "ПСЖ" отпустит Мбаппе не менее чем за € 200 млн. Столько парижане заплатили за него "Монако" в 2018 году. Кроме того, функционер признал, что нападающий хочет покинуть команду, но, как подчеркнул Леонардо, он сделает это лишь на условиях "ПСЖ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Криштиано Роналду вернулся в "Манестер Юнайтед"

Мбаппе является ведущим форвардом сборной Франции, с которой сборная Украины встретится в Киеве 4 сентября в рамках отбора к Кубку мира. Первый матч в Париже завершился ничьей - 1:1. Гол в нашей команде забил Сергей Сидорчук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ПСЖ не хочет продавать Мбаппе "Реалу" за € 170 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским

Горящий самолет упал на толпу

Пропавшую 6-летнюю девочку нашли убитой в километре от дома

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 23679
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 8343
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 5301
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 2844
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
 Просмотров: 2691
Спорт
В день перехода Криштиану Роналду на Instagram "Манчестер Юнайтед" подписалось почти 2 миллиона пользователей
В день перехода Криштиану Роналду на Instagram "Манчестер Юнайтед" подписалось почти 2 миллиона пользователей Просмотров: 36
Жозе Моуриньо приедет в Запорожье
Жозе Моуриньо приедет в Запорожье Просмотров: 315
Криштиано Роналду вернулся в "Манестер Юнайтед"
Криштиано Роналду вернулся в "Манестер Юнайтед" Просмотров: 477
Украинка выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по биатлону
Украинка выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по биатлону Просмотров: 153
Параолимпийские игры: Украина получила третью золотую медаль
Параолимпийские игры: Украина получила третью золотую медаль Просмотров: 504
Больше всего комментируют
12
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
9
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
2
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
2
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Голосов: 319
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть