ПСЖ хочет удержать Мбаппе бешеной зарплатой

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже четвертый сеозон. Фото: REUTERS

Французский ПСЖ хочет удержать лидера 21-летнего Килиана Мбаппе.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Леонардо пытаются убедить француза продлить контракт до 2026 года. Ему предложили зарплату €32 млн в год, утверждает журналист Николо Скира.

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Мбаппе пока не принял это предложение. Он оценивает вариант с переходом в "Реал" в статусе свободного агента летом 2022 года.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе забил 27 голов и сделал семь результативных передач в 31 матче Лиги 1. В 2017 году ПСЖ заплатил за Мбаппе "Монако" €180 млн. Во время летнего трансферного окна парижане подписали полузащитника "Ливерпуля" Жоржиньйо Вейналдума, капитана "Реала" Серхио Рамоса, капитана "Милана" Джанлуиджи Доннарумму и защитника "Интера" Аршафа Хакими.