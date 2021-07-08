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четверг, 08 июля 2021 14:45

Серхио Рамос нашел себе новую команду

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Серхио Рамос нашел себе новую команду
Cерхио Рамос должен усилить защитник ПСЖ. Фото: ФК ПСЖ

Капитан сборной Испании 35-летний Серхио Рамос стал игроком ПСЖ.

Бывший защитник "Реала" подписал контракт с парижанами на два года, сообщает сайт французского клуба.

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Рамос перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Его соглашение с "Реалом" завершилось 30 июня, а о новом стороны не смогли договориться. Защитник хотел контракт на два года, а "Реал" предлагал только на год.

В Мадриде футболист провел 16 лет. Перед этим играл за "Севилью".

В "Реале" Рамос пять раз выиграл чемпионат Испании, четыре кубка Лиги чемпионов, два Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании, три Суперкубка УЕФА и четыре Клубных чемпионата мира.
В прошлом сезоне Рамос из-за травм провел всего 21 матч за "Реал" во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал один ассист.

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