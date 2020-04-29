ПСЖ готов доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях

Форму ПСЖ в Лиге чемпионов разработала фирма Майкла Джордана. Фото: ФК ПСЖ

После решения правительства Франции о запрете проведения футбольных матчей даже без зрителей до сентября УЕФА изучает возможность проведения поединков плей-офф ЛЧ на нейтральных полях.

Запрет французского правительства подталкивает Союз ассоциаций к варианту проведения четвертьфиналов и полуфиналов на нейтральных полях, сообщает The Guardian.

Чемпион Франции ПСЖ стал одним из участников 1/4 финала, и теперь УЕФА рассматривает "немецкий" вариант возобновления соревнований. Если этот план утвердят, то матчи плей-офф ЛЧ будут играть на нейтральных полях и без зрителей, с ограниченным количеством персонала и регулярными проверками на коронавирус. Окончательное решение относительно формата еврокубков УЕФА собирается принять не раньше конца мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса

Четвертьфиналистами ЛЧ стали 4 команды - "!Аталанта", РБ "Лейпциг", мадридский "Атлетико" и ПСЖ. Еще четыре команды должны определиться позже.