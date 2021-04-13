ПСЖ - "Бавария": когда и где можно посмотреть ответный матч

Сегодня состоится 2 матч "Баварии" - ПСЖ. Фото: pixabay.com

Сегодня, 13 апреля, "Бавария" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против ПСЖ.

Матч состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Начало игры в 22:00. Прямая трансляция на "Футбол 1" и "Volia Football HD"

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Первая встреча команд завершилась победой ПСЖ над "Баварией" со счетом 3:2. Победитель сегодняшнего матча в полуфинале сыграет против команды, которая будет лучше в паре "Манчестер Сити" - "Боруссия" Дортмунд, пишет Еспресо.TV.

Защитник "Баварии" Никлас Зюле и его одноклубник Леон Горетцка пропустят ответный матч 1/4 Лиги чемпионов против ПСЖ. Оба футболиста были заменены в 1-м тайме игры против парижан. В Зюле и Горетцки поврежденные мышцы бедра: в защитника разрыв мышцы, у хавбека растяжение.