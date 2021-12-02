"Прячется от партнеров" - Коваленко уничтожили за матч против "Интера"

Виктор Коваленко выступает в Италии с 2021 года. Фото: ФК "Шахтер".

Полузащитника сборной Украины и "Специи" 25-летнего Виктора Коваленко раскритиковали в Италии.

Украинскому футболисту досталось за проигранный матч "Интеру".

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"Кажется, он все делает для того, чтобы скрыться от партнеров, когда команда владеет мячом. Он тот, кто отвечает за геометрию игры и качество. Перед соперниками он выглядит испуганно. Однозначно, плохое выступление" - характеризует Коваленко издание СalcioSpezia.

В матче 15-го тура Серии А "Специя" проиграла дома "Интеру" – 0:2. Виктор Коваленко будет до конца сезона выступать за "Специю" на правах аренды. Его контракт принадлежит "Аталанте". В Украине футболист выступал за "Шахтер". В текущем сезоне команда Коваленко идет на 17 месте.