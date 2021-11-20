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суббота, 20 ноября 2021 18:51

Гол Малиновского поспособствовал разгрому команды Коваленко

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Гол Малиновского поспособствовал разгрому команды Коваленко
Малиновский сыграл 30 минут. Фото: Reuters

В Бергамо прошёл матч 13-го тура итальянской Серии А "Аталанта" — "Специя". Встреча на стадионе "Атлети Адзурри" закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Счёт в матче открыли гости — на 11-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через семь минут Марио Пашалич сравнял счёт. На 38-й минуте Дуван Сапата реализовал пенальти, а на 41-й Пашалич оформил дубль.

В концовке второго тайма колумбиец Луис Мурьель забил с паса Пашалича, а затем ассистировал украинцу Руслану Малиновскому. Руслан забил ударом из-за пределов штрафной площади. После этого "Специя" отыграла один мяч — дубль сделал Мбала Н'Зола.

Это третий гол Руслана Малиновского в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Он вышел на 60-й минуте.

В составе "Специи" 64 минуты отыграл украинский полузащитник Виктор Коваленко.

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"Аталанта" набрала 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. "Специя" (11) идёт 16-й.

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