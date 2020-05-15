"Провожу последние годы в футболе": Милевский рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

В прошлом сезоне Артем Милевский стал чемпионом Беларуси. Фото: ФК "Динамо" Брест

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский заговорил о завершении карьеры.

По словам Милевского он планирует поиграть на профессиональном уровне еще год-полтора, а потом вернуться в Киев и заниматься своим ютуб-каналом.

"Уже время подумать. У меня с "Динамо" контракт до декабря. Что будет здесь, как будет в дальнейшем продолжат меня или не продлят еще на год? .. Буду разговаривать ближайшее время. Если будут силы, может, еще год-полтора попили ? Но все равно, кажется, нужно будет возвращаться в Киев по работе, для занятия ютуб-канал. Там много подвязок, много людей, с которыми можно работать", - сказал Милевский в эфире Youtube-канала "Миля"

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Артем Милевский 11 лет играл в системе киевского "Динамо". Становился 4 раза чемпионом Украины, сколько раз выигрывал Кубок Украины. Принимал участие в Евро-2012 и Кубке мира 2006 в составе сборной Украины.