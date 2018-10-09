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среда, 10 октября 2018 11:09

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

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Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии
Сергей Назаренко стал автором победного гола

10 октября 2010 в Днепропетровске игрался матч отбора Кубка мира-2010. Сборная Украины принимала команду Англии и выиграла - 1:0. Победа позволила нашей команде выйти со второго места на стыковые матчи.

Однако судьба игры висела на волоске. В первом тайме за воротами сборной Англии скопилось большая группа провокаторов с файерами. В первые 20 минут они буквально бомбардировали штрафную площадку гостей. В конце концов, судье надоело останавливать игру.

"Еще один файер - и я останавливаю матч", - сказал словенец Дамир Скомина.

К счастью, больше огонь никто на поле не бросал.

В том году в 6 европейской группе была скрыта едва ли не самая большая интрига отборочного турнира. В одну группу попали сборные Англии и Хорватии. За 2 года до этого эти сборные попали в одну группу отбора к Евро-2008. Хорваты досрочно обеспечили себе путевку и в последнем матче играли против Англии на "Уэмбли". Хозяев устраивала ничья. При таких условиях они опережали сборную России. Однако Хорватия взяла и выиграла. Англичане очень обиделись и мечтали о реванше. И надо было такому случиться, что в следующем отборочном цикле эти сборные вновь попали в одну группу.

Англия просто уничтожила Хорватию в обоих матчах: - 4:1 в Загребе и 5:1 на "Уэмбли". Это изрядно помогло Украине. Наши сыграли необязательную ничью в Минске против белорусов и перед 2 заключительными турами отставали от Хорватии на 2 балла. Поэтому в Днепропетровске надо было только побеждать.

Фортуна улыбнулась Украины уже на 13 мин. игры. Милевский вышел один на один и его сбил голкипер Грин. Вратарь гостей увидел перед собой красную карточку. Пенальти вызвался бить Андрей Шевченко и попал в штангу.

Однако Украина добилась своего. После очередного рейда правого защитника Кобина мяч отскочил на Сергея Назаренко и тот мощным выстрелом открыл счет. По дороге мяч задел кого-то из защитников и дезориентировал нового вратаря Джеймса - 1:0. Еще через несколько минут Милевский мощно пробил в крестовину.

Во втором тайме Украина играла на удержание счета и своего добилась.
На пресс-конференции главного тренера нашей сборной Алексея Михайличенко спросили о днепропетровских болельщиков.

- Я видел по настроению арбитра, он готов в любой момент прекратить матч.
В последней игре отбора наша команда одолела на выезде Андорру - 6:0 и вышла в стыковые матчи. Хорватия осталась третьей.

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По жребию соперником Украины стала сборная Греции. В Афинах мы сыграли нулевую ничью. Ответный матч почему-то назначили в Донецке. Стадион заполнился на треть. Греки выиграли - 1:0 и поехали на мировое первенство в Южно-Африканскую республику.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

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