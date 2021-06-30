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среда, 30 июня 2021 10:47

Провалился в Молдавии и Дании: что нужно знать о герое сборной Украины

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Провалился в Молдавии и Дании: что нужно знать о герое сборной Украины
Артем Довбик сделал себе имя футболе выступая за "Днепр". Фото: УАФ

Форвард "Днепра" -1 24- летний Артем Довбик вывел сборную Украины в 1/4 финала Евро-2020/21. На последних секундах матча против Швеции Артем забил победный гол.

Что нужно знать об этом футболисте?

Уроженец Черкасс. Начинал заниматься футболом в родном городе. Дебютировал на профессиональном уровне в "Черкасском Днепре", который играл во второй лиге. Оттуда перебрался в "Днепр".

Мирон Маркевич не давал шансов. Тогдашний наставник днепрян Мирон Маркевич не рассчитывал на футболиста. Поэтому Добвик играл только за молодежную команду. С приходом Дмитрия Михайленко стал основным форвардом.

"Динамо" и "Шахтер" заинтересованы в трансфере Довбика

Провалился в Молдове и Дании. Выступал за "Зарю" из Бельцев на правах аренды, но провел только три матча в чемпионате Молдовы. В 2017 году перешел в датский "Митьюлланн", но не смог закрепиться в команде и вернулся в Украину в начале 2020-го.

Стал открытием второй части прошлого сезона. Весной Довбик стал лидером атак днепрян.

Летом может сменить клуб. "Динамо" и "Шахтер" заинтересованы в услугах Довбика. Из иностранных клубов интерес к нападающему приписывают "Бешикташу", "Марселю" и бельгийским клубам.

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Дебютировал за сборную в 2021 году. В отборе на Кубок мира против Казахстана Довбик вышел на замену в конце второго тайма, но так и не помог победить.

Поехал на Евро благодаря травме Мораеса. Основным форвардом сборной является Роман Яремчук. Жуниор Мораес и Артем Беседин спорили за место второго нападающего. Расширение заявки до 26 игроков и травма форварда "Шахтера" позволила поехать на Евро Артему.

Сильные и слабые стороны. Довбик - быстрый, физически сильный, хорошо играет корпусом, может продавать соперника, имеет хороший удар. Не всегда хватает техники и понимания момента. Был успешным пока только в "Днепре".

В 1/4 финала Евро-2020/21 сборная Украины сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00.

В других 1/4 фінала между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания - Чехия, Швейцария - Испания.

Автор: Сергей Тищенко
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