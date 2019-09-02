"Противно смотреть на это "Динамо" - опальный игрок раскритиковал киевлян

Александр Алиев считает, что даже приглашение именитого тренера не поможет "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал последние неудачные результаты столичного клуба.

"Противно смотреть на это" Динамо ". Не видно ничего. Все говорили, что виноват Хацкевич, но он ни в чем не виноват. Александр Николаевич выполнил свою работу полностью. Он многое сделал для этого поколения динамовцев, которые сейчас играют.

Хацкевич многим дал дорогу в большой футбол. Думаю, он хотел, чтобы клуб купил футболистов сильных. Мы прекрасно понимаем, что кризис, кто-то не хочет ехать, война, но если взять тот же "Шахтер", футболисты же едут. И они играют, становятся чемпионами, выступают в Лиге чемпионов, и выступают неплохо, демонстрируют результат.

Что может изменить Михайличенко? Он давно работает в клубе, знает всю кухню, знает все, что происходит в команде. Поставьте даже Зидана или Моуринью, ничего не изменится ", - сказал Алиев в эфире программы" Великий футбол ".

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Александр Алиев сыграл за "Динамо" 86 матчей, в которых отметился 24 мячами. Чемпион Украины 4 раза и сколько раз выигрывал Кубок Украины.Прославился своими постоянными нарушениями режима и скандалами во время футбольной карьеры.