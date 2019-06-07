Против Колумбии Украине стоит сыграть в свою привычную игру

Сегодня молодежная сборная Украины Ю-20 в Польше проведет матч 1/4 Кубка мира против сверстников из Колумбии.

Пока команда Петракова побеждала на полях Польши. Выход в четвертьфинал - уже большой успех и достижения для украинцев.

Талант-скаут итальянского "Кальяри" Алекс Великих специально для Gazeta.ua разобрал ключевых игроков сборной Колумбии, слабые/сильные стороны соперника Украины и поделился впечатлением о выступлении Украины на турнире в Польше.

"Колумбия - команда с хорошим уровнем игры, сбалансированная во всех линиях. Имеет свои преимущества и недостатки. Есть ряд моментов, на которые стоит и нужно обратить внимание Александру Петракову.

Оба центральные защитники Колумбии не лучшем образом играют на втором этаже. В этом элементе наша сборная проявила себя с лучшей стороны. Попов уже трижды забивал после стандартов. Думаю, что колумбийцы уделят Денису много внимания, но это даст возможность другим игрокам. В первую очередь, Безкоровайному и Бондарю у ворот соперника проявить себя.

Оба центральных защитника Колумбии играют не лучшим образом на втором этаже

Защитник Колумбии Андресон Арройо принадлежит самому "Ливерпулю", но в прошлый сезон был партнером наших Яремчука, Безуса и Пластуна в бельгийском "Генте". Этот футболист обладает хорошей техникой, умением начинать атаки. Это дает преимущества для полузащиты соперника Украины. В то же время украинцы должны накрывать этого игрока, не давать возможности ему поднимать голову, по максимум прессинговать, что может привести к потерям и обрезок всередине поля. Благодаря быстрым индивидуально игрокам это может стать для Украины шансом.



В защите команде Петракова стоит остерегаться игроков атаки соперника Ангуло (права на игрока принадлежат бразильском "Палмейрасу") и Эрнандеса. Первый играет на фланге полузащиты. Если дать ему пространство, - остановить этого футболиста будет точно непросто. Ангуло без проблем идет в обыгрыш соперника один на один, пытается обострять ситуацию, сильный индивидуально. Кроме того, стоит остерегаться его смещений с правого фланга в центр с последующим ударом по воротам. Эрнандес - форвард современного типа, много двигается, ищет свой шанс. Какая-либо ошибка или потеря концентрации может сразу быть наказана. Этот форвард умеет также обыграть один на один, пытается прессинговать соперника, имеет хороший удар.

В общем Колумбия- яркий представитель латиноамериканской школы. Особенно это касается молодежных команд. Нужно развивать игроков, давать им возможности. Это можно сделать, только играя в атакующий, техничный, быстрый футбол. Схема игры 4-1-4-1 с явным преимуществом атакующей линии над обороной.

Победить такую ​​команду можно играя от защиты, низко к своим воротам не давая сопернику много пространства и максимально подстраховывая друг друга. Думаю, что в игре сборной Украины не стоит ничего менять. По стилю игры Колумбия нам подходит. Стоит снова надежно сыграть от обороны в надежде на быстрые атаки и потери соперника в середине поля. Умение ждать и быть спокойным должено стать ключевым для Украинской в ​​этой игре.

Вообще, молодежная сборная Украины оставляет очень хорошее впечатление в Польше. Я думаю, что это одно из самых впечатлений этого Мундиаля. Ряд европейских скаутов уже обратили внимание на футболистов сборной Украины. Например, итальянский специалист Мауро Мелузов - спортивный директор "Лечче" (в этом сезоне клуб вернулся в Серия А, а раньше здесь играл Сергей Ателькин) решил повторно посетить Польшу, чтобы посмотреть игру Колумбия - Украина с еще большим вниманием.

Не совсем понимаю вызов в национальную сборную Андрея Лунина. Это серьезно может ослабить сборную Украины. Значение этого игрока для Украины - крайне велико. Здесь не только чисто игровые качества Андрея, но его авторитет, который помогал защитникам быть больше уверен в себе, чувствовать за спиной надежного вратаря.

Потеря Лунина может стать роковой для Украины

Молодежный Кубок мира показал, что в Украине продолжают расти талантливые молодые футболисты. Если раньше для иностранных скаутов были известны имена Лунина, упряжи, Миколенко то сейчас целый ряд других футболистов себя показывают с лучшей стороны. Попова уже сравнивают с де Лигтом, добер себя проявили Булеца, Кащук, Цитаишвили, Сикан.



Хочу пожелать ребятам не останавливаться в своей работе даже после успешных матчей или турниров. Молодежный футбол -это только шанс попасть во взрослый, профессиональный. Нужно работать не только ради подписания контракта с крупным клубом, но и после этого. Украина всегда была полна талантов, но мало кто смогли вырасти в европейских звезд футбола. Психология в современном футболе имеет большее значение даже чем техника или другие моменты. Все можно выполнить, усвоить, к драться, но необходимо иметь менталитет победителей. Поэтому надеюсь, что турнир в Польше и сегодняшняя игра о Колумбии станут еще одним шагом для становления талантливого поколения украинских игроков ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше всего уязвимое место сборной Сербии - фланги защиты

Четвертьфинал молодежного Кубка Мира Украина - Колумбия состоится 7 июня в польском городе Лодзь. Начало игры в 16 30.