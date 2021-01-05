Протасов рассказал, покинет ли Шевченко сборную Украины ради "Челси"

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2121. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не собирается покидать сборную Украины ради лондонского "Челси".

После серии неудач "Челси" в АПЛ наставник команды Фрэнк Лэмпард может быть отправлен в отставку. СМИ называют Шевченко одним из кандидатов на должность.

"Мы каждый раз не можем в УАФ реагировать на сообщения различных СМИ о том, что Андрея Николаевича сватают на работу в другие клубы.

Не так давно была похожая история с "Миланом". Тогда и сам тренер, и мы дали понять, что Шевченко остается главным тренером сборной Украины. Он переподписал новый контракт.

На носу подготовка к Евро и все внимание тренера сосредоточено на этом турнире. Поэтому болельщики могут быть спокойны.

Сочетание работы в клубе и сборной? Нет. Об этом даже ничего говорить", - сказал Протасов в комментарии Meta-ratings.com.ua.

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Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016-го. Его соглашение с УАФ действует до лета 2021 года с опцией продления еще на 1,5 года.