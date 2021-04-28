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среда, 28 апреля 2021 09:26

Пропал без вести бывший игрок "Динамо"

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Пропал без вести бывший игрок &quot;Динамо&quot;
Думанский сыграл 60 матчей за "Динамо". Фото: фото sport.if.ua

Бывший футболист киевского "Динамо" Ярослав Думанский пропал в Ивано-Франковске, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

20 апреля текущего года 61-летний Думанский вышел из своего дома и пропал без вести. С заявлением об исчезновении экс-игрока киевского "Динамо" в полицию обратилась мать.

"На поиски пропавшего ориентирован личный состав отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "Без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Думанский выступал за "Карпаты", киевское "Динамо", "Металлист", московское "Динамо", "Прикарпатье" и другие команды. В киевском "Динамо" выиграл звание чемпиона и вице-чемпиона. В 1990 году завершил профессиональную карьеру футболиста.

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