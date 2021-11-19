Промоутер рассказал, почему Ломаченко не сможет провести реванш с Лопесом

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 765
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 900
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 783
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 7848
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
9 Просмотров: 4005
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 801
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 711
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 11170
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3276
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Почему Украина победила Боснию
Почему Украина победила Боснию
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 3042
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 900
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1017
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2556
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1071
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2021
Просмотров: 369
Темні часи
Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х. Літо. Мені трохи більше 20 років. ...
пятница, 19 ноября 2021 10:21

Промоутер рассказал, почему Ломаченко не сможет провести реванш с Лопесом

  Комментировать
Промоутер рассказал, почему Ломаченко не сможет провести реванш с Лопесом
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Тwitter.com/trboxing

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не хочет больше боксировать с Василием Ломаченко.

Промоутер украинского Боб Арум рассказал, что шансов на проведение реванша между боксерами нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фьюри хочет драться с Усиком

"Нам бы следовало устроить поединок победителя боя Ломаченко – Комми с Лопесом, но Теофимо сказал, что он не хочет снова сразиться с Василием. Мы не можем заставить его это сделать. Так что я хотел бы увидеть бой Теофимо против Шакура Стивенсона. Я не знаю, захочет ли Шакур подниматься в легкий вес. Это решать им, я не говорил со Стивенсоном на этот счет", - сказал Арум в комментарии Fightnews.

В июне 2021 года Ломаченко нокаутировал японца Масаеши Накатани в девятом раунде. Для украинца этот поединок стал первым после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года.
Следующий соперник украинца Комми – бывший обладатель пояса IBF в легком весе. В декабре 2019-го Ричард проиграл нокаутом Теофимо Лопесу. Последний бой ганец провел в феврале 2021 года, нокаутировав Джексона Маринеза.

Теофимо Лопес проведет бой против Джорджа Комбососа в декабре 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Промоутер рассказал, почему Ломаченко не сможет провести реванш с Лопесом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Наводнение смыло под воду 72 села

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 19530
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 Просмотров: 14320
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 11170
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 8514
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 8271
Спорт
Стало известно, за сколько "Шахтер" сможет купить лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Стало известно, за сколько "Шахтер" сможет купить лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Просмотров: 126
"Интер" потерял своего звездного форварда на матч против "Шахтера"
"Интер" потерял своего звездного форварда на матч против "Шахтера" Просмотров: 180
Ужасный фол - Видаль чуть не убил игрока сборной Эквадора
Ужасный фол - Видаль чуть не убил игрока сборной Эквадора Просмотров: 594
Должен спасти от вылета. Лунину нашли новый клуб в Испании
Должен спасти от вылета. Лунину нашли новый клуб в Испании Просмотров: 549
Ждать игроков сборной Украины? Стало известно, кого Шевченко хочет подписать в "Дженоа"
Ждать игроков сборной Украины? Стало известно, кого Шевченко хочет подписать в "Дженоа" Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
14
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
9
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
4
Планировали покушение на одного из министров
2
Конституционный суд отказался пересматривать закон об амнистии майдановцев
Голосов: 470
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть