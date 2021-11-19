Промоутер рассказал, почему Ломаченко не сможет провести реванш с Лопесом

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Тwitter.com/trboxing

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не хочет больше боксировать с Василием Ломаченко.

Промоутер украинского Боб Арум рассказал, что шансов на проведение реванша между боксерами нет.

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"Нам бы следовало устроить поединок победителя боя Ломаченко – Комми с Лопесом, но Теофимо сказал, что он не хочет снова сразиться с Василием. Мы не можем заставить его это сделать. Так что я хотел бы увидеть бой Теофимо против Шакура Стивенсона. Я не знаю, захочет ли Шакур подниматься в легкий вес. Это решать им, я не говорил со Стивенсоном на этот счет", - сказал Арум в комментарии Fightnews.

В июне 2021 года Ломаченко нокаутировал японца Масаеши Накатани в девятом раунде. Для украинца этот поединок стал первым после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года.

Следующий соперник украинца Комми – бывший обладатель пояса IBF в легком весе. В декабре 2019-го Ричард проиграл нокаутом Теофимо Лопесу. Последний бой ганец провел в феврале 2021 года, нокаутировав Джексона Маринеза. Теофимо Лопес проведет бой против Джорджа Комбососа в декабре 2021 года.