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среда, 05 августа 2020 13:26

Промоутер нашел для Ломаченко нового соперника

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Промоутер нашел для Ломаченко нового соперника
Василий Ломаченко уже бил Вердехо. Фото East Side Boxing

Глава Top Rank Боб Арум уже рассматривает запасные варианты для Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), если бой украинца против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) сорвется.

Американец недоволен своим гонораром за поединок и отказывается проводить встречу за звание абсолютного чемпиона мира.

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Если согласия с Лопесом так и не удастся достичь, то соперником Ломаченко может стать Феликс Вердехо (27-1, 17 КО), с которым украинец дрался на Олимпийских играх-2012 и уверенно победил.

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