Промоутер Джошуа считает Усика лучшим боксером современности

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что Александр Усик и Тайсон Фьюри являются лучшими боксерами в супертяжелом весе.

Подопечный Хирна оказался только на третьем месте, сообщает True Geordie.

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"Если вы хотите сравнить действующих бойцов-тяжеловесов, то на бумаге на первом месте Александр Усик и Тайсон Фьюри. Энтони Джошуа - третий, Диллиан Уайт четвертый и Деонтей Уайлдер пятый", - заявил промоутер.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.