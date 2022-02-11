"Прометей" одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов

Хорват Миро Билан стал самым результативным игроком в составе гостей. Фото: Сhampionsleague.basketball

В матче второго раунда баскетбольной Лиги чемпионов "Прометей" победил в гостях "Остенде" – 91:87.

Чемпион Украины выигрывал в одно очко после первых 20 мин. игры, сообщает Sportarena.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боятся агрессии России. Американские баскетболисты бегут из Украины

Третья четверть осталась за бельгийской командой, но "Прометей" ударно провел заключительную 10-минутку, набрав на восемь очков большее, что позволило украинской команде отпраздновать победу.

Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал Миро Билан, набравший 38 очков, а также совершивший десять подборов.

Команда Ронена Гинзбурга одержала вторую победу во втором раунде Лиги чемпионов. "Прометей" занимает второе место в таблице группы D. В следующем матче Лиги чемпионов "Прометей" сыграет с "Клуж-Напокой" дома. Игра состоится 3 марта.