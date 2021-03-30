Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы

Фото: instagram.com/paigevanzant

Секс-символ UFC, 27-летняя американка Пейдж Ванзант, которая недавно проиграла два поединка, решила реабилитироваться в Instagram.

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Спортсменка опубликовала в соцсети кадр, для которого позировала на шпильках и в минималистичных трусиках. На голову Ванзант одела корону.

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Девушка собрала множество позитивных комментариев. Впрочем, не все болельщики Ванзант оценили образ. Спортсменку раскритиковали за то, что она рано надела корону, тогда как в запасе не имеет ни титулов, ни чемпионских поясов.

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