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суббота, 27 марта 2021 18:07

И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
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Баскетболист 30-летний Макс Конате попал на обложку февральского выпуска украинского Playboy
Фото: instagram.com/max_konate
Баскетболист 30-летний Макс Конате попал на обложку февральского выпуска украинского Playboy
Баскетболист 30-летний Макс Конате попал на обложку февральского выпуска украинского Playboy
Баскетболист 30-летний Макс Конате попал на обложку февральского выпуска украинского Playboy

Баскетболист 30-летний Макс Конате попал на обложку февральского выпуска украинского Playboy. Часть фотографий опубликовал на своей странице в Instagram.

"Интересный опыт и красивые фото на память, круто участвовать в подобных фотосессиях", - поделился впечатлениями Макс.

Также Конате поделился творческими планами: "Я познакомился с редактором Playboy, мы также запланировали съемки летом на баскетбольной площадке и интервью ютуб-канала. В будущем хотел бы работать с американским журналом GQ".

Макс Конате является нападающим МБК "Николаев".

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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева решила побаловать себя оригинальным подарком по случаю своего 30-летия. Девушка снялась обнаженной для Playboy в стиле кибер-реальности.

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