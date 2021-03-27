И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy

Фото: instagram.com/max_konate

Баскетболист 30-летний Макс Конате попал на обложку февральского выпуска украинского Playboy. Часть фотографий опубликовал на своей странице в Instagram.

"Интересный опыт и красивые фото на память, круто участвовать в подобных фотосессиях", - поделился впечатлениями Макс.

Также Конате поделился творческими планами: "Я познакомился с редактором Playboy, мы также запланировали съемки летом на баскетбольной площадке и интервью ютуб-канала. В будущем хотел бы работать с американским журналом GQ".

Макс Конате является нападающим МБК "Николаев".

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