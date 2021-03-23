Обнаженная и космическая: телеведущая Настя Ивлеева украсила обложку Playboy

Фото: Instagram.соm

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева решила побаловать себя оригинальным подарком по случаю своего 30-летия.

Девушка снялась обнаженной для российского Playboy в стиле кибер-реальности.

Фото обложки Ивлеева опубликовала в Instagram. На снимке телезвезда позирует полностью обнаженной, прикрывая грудь руками. Другие кадры с фотосессии были обнародованы на странице Playboy.

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"На свои замечательные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Выбрала для этого лучшее время: я уверена в себе как никогда!", - написала Ивлеева.

Настя отметила, что над обложкой работала вместе со своей командой.

"Смело считаем, что это лучшая и самая дорогая обложка в истории русского Playboy Я горжусь этой работой. Кибер вечеринка продолжается! Всем приятного просмотра ", - добавила Настя.

В 2019 году телеведущей Анастасии Ивлеевий был закрыт въезд в Украину сроком на три года из-за нарушения ею украинского законодательства при посещении Крыма в 2017 году.