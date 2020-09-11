"Профутбол" будет выходить на YouTube

Программа "Профутбол" выходила почти 10 лет на украинском телевидении. Фото: "Профутбол"

Футбольная программа "Профутбол" сохранит свое существование.

1+1 media решил возобновить программу в другом формате, сообщает издание Tribuna.

Однако в планах продюсеров запуск программы не на одном из своих телеканалов, а в социальной сети YouTube.

По сравнению с телевизионным предшественником бюджет интернет-версии будет сокращен. Также пока не известно, будет ли к ней привлечен Игорь Цыганик.

В новом сезоне 1+1 media будет транслировать домашние матчи "Динамо", "Зари" и "Днепра-1".

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Программа "Профутбол", которая с августа 2010-го выходила вечером по воскресеньям на телеканалах "2+2" и УНИАН, последний раз появилась в эфире 16 августа 2020 года. После чего было объявлено о закрытии проекта.